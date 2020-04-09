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    طائرة النقل العسكرية إيل 76 التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير، إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا. كورونا

    رئيس الوزراء الإيطالي ينفي وضع روسيا شروطا لقاء المساعدات

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    كشف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة حول وضع روسيا شروطا لقاء المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المتفشي في بلاده.

    وقال كونتي "إن مجرد التلميح بأن المساعدة التي نتلقاها من روسيا أو الصين أو دول أخرى ممكن أن تؤثر على الموقف السياسي لإيطاليا، بحد ذاته إهانة كبيرة".

    وأوضح كونتي خلال مقابلة مع "بي بي سي" حول ما إذا تم تقديم المساعدة مقابل شروط معينة، بما في ذلك دعم ممكن من إيطاليا في قضية رفع العقوبات، "هذه إهانة ليست لي فقط، وإنما للرئيس بوتين. لقد  أجريت مع الرئيس الروسي مكالمة هاتفية مطولة، ولم يظهر من خلال حديثه أي تلميح لاستخدام المساعدات كوسيلة ضغط، بل أظهر تضامنا صادقا مع الوضع في إيطاليا".

    وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس الماضي، أن ما نشرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، عن المساعدة الروسية لإيطاليا هو "محض افتراء".

    وكانت صحيفة "لا ستامبا" قد كتبت في وقت سابق نقلا عن مصادر لم تسمها أن 80% من المعدات التي أرسلتها روسيا لإيطليا لا تجدي نفعا في مكافحة كورونا، وأن موسكو تحاول "تحقيق مطامع سياسية" عبر تقديم المساعدات.

    هذا ووصلت منذ 22 مارس/ آذار الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، فيها معدات لمكافحة الأوبئة ونحو 100 مختص عسكري.

    وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 مارس/ آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.

    أعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، أمس الأربعاء، أن أكثر من ألفي شخص خلال الـ24 ساعة، تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وهو أعلى معدل منذ انتشار الوباء.

    وسجلت إيطاليا 542 وفاة بمرض كوفيد-19 أمس الأربعاء مقارنة مع 604 في اليوم السابق لتصل حصيلة الوفيات إلى 17669 حالة. وظل 3693 شخصا في العناية المركزة انخفاضا من 3792 يوم الثلاثاء وهو اليوم الخامس على التوالي الذي يشهد تراجعا.

     

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    وعزز هذا الانخفاض الآمال بانحسار الفيروس بفضل إجراءات العزل العام المطبقة على الرغم من أن عدد الحالات الجديدة ارتفع بمقدار 3836 حالة مقارنة مع 3039 يوم الثلاثاء ليصل الإجمالي إلى 139422 حالة وبهذا تكون إيطاليا ثالث أعلى دولة من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيطاليا, روسيا
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