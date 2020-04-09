إسبانيا تسجل 683 وفاة جديدة بـ"كورونا" والإصابات تتخطى 152 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 638 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إن عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد ارتفع منذ أمس من 14555 حتى 15238 حالة، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضافت أنها "سجلت خلال آخر 24 ساعة 5759 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات من 146690 إلى 152446 حالة".

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.