إيران تعلن تخطي الوفيات بكورونا حاجز 4100 والإصابات تزيد على 66 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل ارتفاع في إجمالي الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد 19"، إلى 4110 حالة، بعد تسجيل 117 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، فيما تخطت الإصابات حاجز 66 ألفًا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "تسجيل 117 وفاة جديددة ليرتفع إجمالي من فقدوا حياتهم إلى 4110".

وأضاف: "تسجيل 1634 إصابة جديدة في البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 66220 حالة".

في السياق ذاته، شدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، على ضرورة أخذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على محمل الجد، مؤكدا أن تفشي هذا الوباء يعتبر امتحانًا للحكومات والشعوب أيضا.

وأضاف خامنئي، فی خطاب بثه التلفزيون الإيراني، أن إيران تألقت في اختبار كورونا من خلال الجهود التي تبذلها، قائلا: "إن الشعب الإيراني كان على قدر المسؤولية في كيفية تعامله مع وباء كورونا وأن تضحيات القطاع الطبي مشهود لها"، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وإذ لفت المرشد الإيراني إلى أن القوات المسلحة الإيرانية وظفت كل الإمكانيات المتوفرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء في مكافحة كورونا، أشار إلى أن المشاركة الشعبية كانت جيدة وقيمة في المواجهة مع الوباء، وحث المسؤولين على مضاعفة الإنتاج الوطني في هذه المرحلة.