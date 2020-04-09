سعادة في نيوزيلندا بعد "قلب منحنى" كورونا لليوم الرابع

أعلنت نيوزيلندا انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي، مع تشديد إجراءات الحجر الصحي بهدف حل مشكلة انتشار الفيروس بشكل كامل.

وكانت نيوزلندا قد أغلقت البلاد بشكل كامل بهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه بشكل كامل، من خلال تطبيق إجراءات مشددة.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في خطاب ألقته اليوم الخميس، إن الكوادر الصحية في البلاد "قلبت منحنى" إصابات فيروس كورونا المسجلة، منوهة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي: "التزامكم يعني أن خطتنا ستنجح".

وسجلت البلاد 29 حالة جديدة محتملة لفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1239 حالة في عموم البلاد، وحالة وفاة واحدة فقط، وتعافي 317 حالة.

وأعلنت نيوزيلندا، في وقت مبكر من انتشار الوباء، فرض قيود على المسافرين القادمين من بعض الدول التي انتشر فيها كإجراء وقائي للحماية من تفشي فيروس كورونا في البلاد، بحسب "سي إن إن".

وقال وزير الصحة النيوزيلندي، ديفيد كلارك، في بيان: "بناء على المشورة الطبية والعلمية، فرضت الحكومة مزيدا من قيود السفر المؤقتة التي تغطي المسافرين القادمين من إيران".

وتابع: "هذا يعني أنه لن يتمكن أحد من السفر من إيران إلى نيوزيلندا، وأي شخص كان في إيران في الأيام الأربعة عشر الماضية سيحتاج إلى عزل".

صنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".