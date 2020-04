بـ 21 مليار دولار... الاتحاد الأوروبي يدعم الحرب العالمية على كورونا

EU launches #TeamEurope to support partner countries around the world with €20 bn to fight the #coronavirus. We can only win this fight together #StrongerTogether@JuttaUrpilainen @OliverVarhelyi @JanezLenarcic @PhilHoganEU@EU_Commission https://t.co/xTUEf181aN pic.twitter.com/6eXQV6Eqz9