بـ 21 مليار دولار... الاتحاد الأوروبي يدعم الحرب العالمية على كورونا

قال جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، إن الاتحاد يتخذ خطوات عملية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وكتب بوريل على "تويتر"، اليوم الخميس: "الاتحاد الأوروبي سيدعم الدول الشركاء له في العالم بـ 20 مليار يورو (نحو 21.7 مليار دولار) لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19)"، مضيفا: "معا سننتصر".

وأضاف: "ننسق مع دول أخرى حول العالم لحماية الأرواح وحماية مواطنيها من فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بدعم قدرة تلك الدول على التعامل مع الآثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي".

وتابع: "الاستجابة العالمية وطرق مواجهة فيروس كورونا، تعد أمرا مهما لأوروبا، خاصة فيما يتعلق بالأمن"، مضيفا: "ما يحدث اليوم في أي مكان سيؤثر على أوروبا غدا".

ولفت مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن أوروبا تطور أجندة عالمية لمكافحة الفيروس، أبرز بنودها تقديم الدعم المالي للدول التي تجد صعوبات في مكافحته حول العالم.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون ونصف مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 148 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 113 ألف إصابة، ونحو 2500 حالة وفاة، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 112 ألف إصابة، ونحو 11 ألف حالة وفاة،

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 64 ألف إصابة، ونحول 4 آلاف حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 7 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 38 ألف إصابة ونحول ألف حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين في كل من بلجيكا سويسرا ومملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) 20 ألف إصابة، في كل منها، بينما أصبح عدد المصابين يتجاوز 10 آلاف إصابة في كل من كندا والبرازيل والبرتغال والنمسا وكوريا الجنوبية، وفي إسرائيل تجاوز العدد 9 آلاف إصابة.