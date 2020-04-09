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11:28 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
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    ووهان تستيقظ من كابوس كورونا... لكن أشباح العدوى لا تزال تطارد المدينة

    © AP Photo / Ng Han Guan
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    عاد مصفف الشعر "آه بينغ" إلى العمل الآن بعد أن تم الاقتراب من تأمين ووهان من فيروس كورونا، لكن صالونه لا يوجد فيه زبائن، فقط كراسي فارغة ومخاوف مستمرة بشأن العدوى التي لا تزال تطارد المدينة.

    © REUTERS / ALY SONG
    بعد أن رفع الحجر الصحي...ماذا يفعل شعب ووهان أولا؟
    وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، تستيقظ ووهان من كابوس فيروس كورونا المستجد، وتخفف القيود الصارمة المفروضة على الحركة والأعمال بينما تحاول منصة الانطلاق للوباء العالمي المضي قدمًا.

    لكن التعافي الكامل -بحسب ما تقوله الوكالة الفرنسية- لا يزال يعوقه الخوف من موجة جديدة محتملة من الإصابات.

    ولا تزال العديد من الشركات وجميع المدارس مغلقة، ولا يُسمح للمطاعم بتقديم الطعام، ولا تزال بعض الأحياء مغلقة خلف الحواجز.

    ويحتاج السكان إلى إظهار أن لديهم تصنيف "صحي" على تطبيق الهاتف الإلزامي لمغادرة منازلهم، أو استخدام وسائل النقل العام، أو دخول معظم الأماكن العامة.

    قال "آه بينغ" (وهو لقب): "عندما يخرج الناس، من المحتمل أن ترتفع الإصابات. أخشى حقاً من ذلك".

    وأضاف الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، والذي رفض ذكر اسمه بالكامل، أنه قلق أيضًا بشأن استئناف حياته.

    ودفع الرجل إيجار الصالون الفصلي 15000 يوان (2100 دولار) بالكامل قبل إغلاق ووهان في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي. والآن، هناك دفعة إيجار أخرى مستحقة.

    وقال: "أليس هذا فظيعًا؟ لقد دفعت إيجارًا قدره 15000، ولم أقم بعمل تجاري".

    وفي حين أن العديد من المدن الصينية الأخرى عادت إلى ما يقرب من وضعها الطبيعي، فقد أوضحت حكومة ووهان أن تخفيف الضوابط يفرض مخاطر جديدة وأن العودة إلى الحياة المعتادة سيتعين عليها الانتظار.

    وفي بعض المناطق، كانت هناك خطوتان إلى الأمام، وخطوة إلى الوراء.

    وقالت سلطات ووهان إن 70 حيًا سكنيًا -من بين نحو 7000 منطقة تم الإعلان عنها مؤخرًا "خالية من الوباء"- وأدى هذا الوضع إلى إطالة إجراءات الإغلاق هناك.

    وقالت الحكومة إن إلغاء الوضع كان بسبب اكتشاف حالات دون أعراض. وقالت، يوم الخميس، إن البلاد لديها الآن أكثر من ألف من هؤلاء المرضى تحت المراقبة الطبية -674 من هؤلاء في هوبي- حيث تعد ووهان عاصمة المقاطعة.

    وقال مسؤولون صينيون إن الفيروس خرج من الحياة البرية المباعة من أجل الغذاء في سوق محلية.

    وعبر العديد من سكان ووهان لوكالة "فرانس برس" عن استمرار خوفهم من استئناف الأنشطة العادية.

    صاحبة متجر تبلغ من العمر 59 عامًا، ذكرت لقبها فقط "تشو" أعادت فتح متجرها الصغير، لكنها تقول إن الناس خائفون للغاية من الخروج والتسوق.

    وقالت تشو وهي ترقص خارج المتجر لتنشط الدورة الدموية، إنها تخشى أيضاً التحرك في أرجاء المدينة، ونادراً ما تخرج للضروريات فقط، بينما ترتدي ملابس واقية وقناعا وقفازات.

    وقالت: "الأمر صعب الآن. أعرف بعض الأشخاص المصابين. إنه أمر مخيف حقًا".

    وزادت حركة المرور بعد رفع الحظر عن مغادرة المدينة، يوم الأربعاء، لكن أعدادًا كبيرة من الشركات لا تزال مغلقة وتعيق الحواجز البلاستيكية في الشوارع الحركة.

    وقالت تشو: "لم يتم رفع الحظر، وليس في المجمعات السكنية. ليس هناك تغيير كبير".

    وانخفضت الإصابات اليومية الجديدة في ووهان الآن إلى الصفر في معظم الأيام، لكن (أ ف ب) تقول إن "الشكوك لا تزال قائمة بشأن البيانات التي نشرها الحزب الحاكم والتي تتهم بالتعامل البطيء مع التفشي".

    ولا يزال العديد من السكان غير قادرين على مغادرة منازلهم بسبب نظام الرمز الصحي للهاتف المحمول الذي يتتبع ما إذا كان مكان إقامتهم أو زيارتهم لا يزالون عرضة لخطر كبير.

    وهذا يعيق العودة إلى المناطق الساحلية المزدهرة حيث يعمل العديد من مواطني ووهان، وهو مصدر دخل رئيسي لعائلاتهم.

    ويواجه المسافرون في ووهان الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا عند العودة إلى بعض المناطق، وقد عبر مستخدمو الويب في أماكن مثل شنغهاي عن خوفهم وغضبهم من احتمال عودة الأشخاص من ووهان.

    وسيزيد التعافي المتأخر من معاناة الناس مثل هاو مي.

    عندما تم الإغلاق، كانت السيدة البالغة من العمر 39 عامًا في ووهان تعمل في الخارج، لذلك أُجبرت على ترك ابنها وابنتها -اللذين تتراوح أعمارهما بين 14 و10 سنوات- في المنزل في إنشي، على بعد نحو 550 كيلومترًا.

    وقالت: "كان الأمر صعبًا للغاية لأنني أم وحيدة"، مضيفة أنها بكت في البداية كل ليلة. "الضغط كبير جدا".

    وهي الآن تتجه إلى إنشي، ولكن المستقبل دون أي دعم.

    وقالت: "سأبقى في المنزل لمدة ثلاثة أيام على الأكثر. إذا لم أكسب أي أموال، فلا يمكنني إبقاء أطفالي على قيد الحياة".

    انظر أيضا:

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