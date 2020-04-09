توصيل الطعام للمسنين في النمسا بواسطة الخيول... فيديو وصور

غير مالكو عربات الخيول الكلاسيكية في النمسا، خدمتهم من ملهاة وفعالية لطيفة كانت تأخذ السياح في جولاتٍ صغيرة بالمدينة، إلى عربة تنقل الطّعام للمسنين وسط تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وتشارك هذه العربات أو "فياكر" كما يطلق عليها في فيينا، في مبادرة لتوصيل الطعام في إحدى المناطق المركزية في المدينة، أطلقها فندق "إنتركونتيننتال" الذي تضرر بشدة جراء إجراءات الإغلاق التي فرضت لوقف انتشار الفيروس.

ويقوم بالتسليم متطوعون يستخدمون كل أنواع المركبات ووسائل النقل، ومن بين هؤلاء كريستيان غيرزبيك سائق إحدى عربات "فياكر" الذي يقول لوكالة "فرانس برس" إنه مع توقف الأعمال التجارية "ما زال يتعين علينا تحريك الخيول، فهي تريد الخروج بعد الشتاء".

عربات الخيول الشهيرة في #فيينا المعروفة باسم "فياكر" تشارك في مبادرة لتوصيل الطعام، أطلقها فندق إنتركونتيننتال لتوصيل 200 إلى 300 وجبة يومياً للمسنين الذين يعيشون في إحدى المناطق المركزية بالعاصمة النمساوية، وسط تفشي فيروس #كورونا pic.twitter.com/pKA4UltQmA — 24.ae (@20fourMedia) April 9, 2020

وتشكّل هذه المبادرات شريان حياة للمسنين المستفيدين منها ومنهم أنيليسه نيبنفوهر التي تقول إنها تعتقد أن عمليات التسليم كانت "رائعة"، مضيفة "طلبت من الرجل على الهاتف أن يوزع القبلات على كل الفريق".

غياب السياح عن عربات النقل التقليدية التي تجرها الخيول في فيينا جراء انتشار وباء كورونا pic.twitter.com/YuyD8xsb5T — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) April 8, 2020

وتشير المديرة العامة لفندق "إنتركونتيننتال" بريجيت تراتنر، إلى أن سائقي العربات كانوا أول من استجاب للدعوة إلى التطوع من أجل تسليم الطعام، إضافة إلى سائقي سيارات وراكبي دراجات هوائية.

بعد توقفها عن الجولات السياحية..عربات الخيول في #فيينا تتحول لوسيلة توصيل الطعام إلى كبار السن، بعد إجراءات الإغلاق التام المفروضة بسبب #كورونا، حيث يقوم فندق إنتركونتيننتال هناك بطهي ما بين 200 و 300 وجبة مجانية لتوزيعها على المسنين#حول_العالم #Corona #COVID19 #خليك_بالبيت pic.twitter.com/Cs91O3QWJg — 24.ae | منوعات (@24Entertain) April 9, 2020

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، إلى243 شخصا والإصابات إلى 12.3 ألف شخص.

هذا وقدمت الحكومة النمساوية يوم الاثنين الماضي، خطة للإلغاء التدريجي للتدابير التقييدية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف عمل المتاجر الصغيرة التي تبلغ مساحتها 40 مترًا مربعًا اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان، أما باقي مراكز التسوق ومصففي الشعر اعتبارًا من 1 مايو/ أيار، وستبقى الحركة مقيدة حتى الأول من مايو، وقد يستأنف عمل الفنادق والمطاعم في موعد لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل، وستظل الفعاليات محظورة حتى نهاية يونيو/ حزيران.