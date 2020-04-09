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14:31 GMT09 أبريل/ نيسان 2020
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    متحدث الحكومة: رئيس الوزراء البريطاني يتحسن في العناية المركزة ومزاجه جيد

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن حالة رئيس الوزراء المصاب بفيروس كورونا المستجد، مستقرة وفي تحسن متواصل.

    © AP Photo / Dominic Lipinski
    الليلة الثالثة في العناية المركزة... تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا
    لندن - سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "لقد قضى رئيس الوزراء ليلة جيدة، وحالته مستمرة في التحسن، في وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس. ومزاجه جيد".

    كما أوضح أن جونسون لا يزال يتنفس من تلقاء نفسه، ويتلقى علاجاً بالأكسجين.

    يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نُقل إلى المستشفى الأحد الماضي بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي، وتم نقله إلى العناية المركزة، إثر تدهور حالته الصحية، لتلقي العلاج والعناية اللازمة.

    وأمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليلة ثالثة في العناية المركزة للعلاج من مضاعفات مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا ولكنه يتحسن ويمكنه الجلوس، بينما تستعد حكومته لمناقشة مراجعة أكثر عمليات العزل العام صرامة في تاريخ بريطانيا وقت السلم.

    ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس، مساء يوم الأحد، بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة. وتلقى رئيس الوزراء علاجا بالأكسجين لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

    وقال وزير المالية ريشي سوناك، أمس الأربعاء: "لقد كان جالسا في الفراش ويتفاعل بشكل إيجابي مع الفريق الطبي المعالج... حالته تتحسن".

    وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جونسون يتحسن فيما يبدو بعد ما وصفه بأنه "نوبة قاسية".

    وقال ترامب للصحفيين: "لقد تحدثت للتو مع ممثلي المملكة المتحدة وأعتقد أن رئيس وزرائهم العظيم في وضع أفضل بكثير اليوم، أو على الأقل أفضل".

    وفي حين يتلقى جونسون العلاج، تدخل البلاد ما يقول العلماء إنها المرحلة الأكثر فتكا من تفشي المرض وتدرس الحكومة ما إذا كانت سترفع إجراءات العزل العام التي أغلقت الكثير من قطاعات الاقتصاد ومتى ستفعل ذلك.

    وسيناقش اجتماع الاستجابة الطارئة للحكومة، اليوم الخميس، كيفية التعامل مع مراجعة إجراءات الإغلاق. وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية دومينيك راب الذي ينوب عن جونسون في إدارة شؤون البلاد.

    وقال مسؤولون في مجال الصحة، أمس الأربعاء، إن إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية جراء "كوفيد-19" شهد قفزة يومية قياسية بلغت 938 إلى 7097 حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم السابع من أبريل/ نيسان.

    انظر أيضا:

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    مسؤول بريطاني: صحة بوريس جونسون في تحسن مستمر
    جونسون في حالة مستقرة بعد ليلة ثانية في الرعاية المركزة
    بريطانيا تكشف تطورات الحالة الصحية لرئيس وزرائها بوريس جونسون
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, بريطانيا, جونسون
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