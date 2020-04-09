وكالة: مهمات "الحماية الصحية" في أمريكا توشك على النفاد

تشير إحصاءات الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، إلى أن ملايين البشر فقدوا وظائفهم.

وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، إن بعض التقارير تقول إن عدد الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" وصل إلى 7 ملايين شخص، مشيرة إلى أن تقارير أخرى تقول إن العدد أكبر.

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرة إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تسجيلها 430 ألف إصابة.

وتكون الإحصاءات الرسمية أقل من الإحصاءات العالمية الأخرى، التي تجريها المراكز البحثية المتخصصة، التي تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية اقتربت من نصف مليون مصاب بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن إمدادات مهمات الحماية الطبية الخاصة بالعاملين في وزارة الصحة الأمريكية أوشكت على النفاد، بينما تحذر منظمة الصحة العالمية بصورة مستمرة من الوجود في تجمعات بها أعداد كبيرة من الناس، أو السفر أو التنقل لأسباب غير ضرورية.

Virus update:

• Jobless claims report could hit 7 million or higher.

• U.S. has the most virus cases with over 430,000.

• HHS: Protective equipment supply nearly depleted.

• World warned against Easter travel, gatherings.



Follow all @AP coverage: https://t.co/cAF1X5mpZT — The Associated Press (@AP) April 9, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون ونصف مليون مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها نحو نصف مليون مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 148 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 113 ألف إصابة، ونحو 2500 حالة وفاة، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 112 ألف إصابة، ونحو 11 ألف حالة وفاة،

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 64 ألف إصابة، ونحول 4 آلاف حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 60 ألف إصابة، وأكثر من 7 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 38 ألف إصابة ونحول ألف حالة وفاة،

وتجاوز عدد المصابين في كل من بلجيكا سويسرا ومملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) 20 ألف إصابة، في كل منها، بينما أصبح عدد المصابين يتجاوز 10 آلاف إصابة في كل من كندا والبرازيل والبرتغال والنمسا وكوريا الجنوبية، وفي إسرائيل تجاوز العدد 9 آلاف إصابة.