وكالة: منظمة الصحة العالمية بحاجة لأكثر من مليار دولار لمواصلة عملها ضد كورونا

كشف دبلوماسيون، اليوم الخميس، عن استعداد منظمة الصحة العالمية لإطلاق نداء قريبا لجمع أكثر من مليار دولار لتمويل عملياتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي، قوله: "الطلب سيكون أكثر من مليار دولار وربما عدة مليارات". فيما قال دبلوماسي آخر يتابع المناقشات إن الطلب سيبلغ مليار دولار على الأقل.

جاء ذلك بعدما قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في خطاب ألقاه أمام دبلوماسيين، إنه سيكشف الخطة الأخيرة "في الأيام المقبلة". ويتبع ذلك نداء المنظمة الأول لتمويل مدته ثلاثة أشهر بمبلغ 675 مليون دولار حتى أبريل/ نيسان.

وتأتي الحملة لجمع التمويل في الوقت الذي تُراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلها لمنظمة الصحة العالمية، التي انتقد ترامب أداءها. الولايات المتحدة هي أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف.

حتى الآن، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.53 مليون إصابة عالميًا، بينهم 90 ألف حالة وفاة، ونحو 340 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 430 ألفًا في الولايات المتحدة و152 ألفًا في إسبانيا ونحو 140 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.