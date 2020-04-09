دول "أوبك +" ومنتجون آخرون يبحثون تخفيضات لإنتاج النفط تصل إلى 20 مليون برميل يوميا

أفادت مصادر مطلعة أن "أوبك +" ومنتجين آخرين للنفط سيبحثون اليوم الخميس تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط تصل إلى 20 مليون برميل يوميا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في أوبك وآخر قالت إنه "روسي" إن منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين سيبحثون اليوم الخميس تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط تصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 20 بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية.

وأشار مصدر أوبك إلى أن هذا اتفاق عالمي.

ولم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك، بينما أفاد مصدر آخر في أوبك ومصدر روسي إن روسيا والسعودية تمكنتا من إزالة العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

بدوره قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن "أوبك+" وغيرها من الدول يمكنها خفض إنتاج النفط "بسهولة" بمقدار 10 ملايين برميل.

وأضاف برويليت لشبكة "CNBC": "نحن متفائلون بأن السعوديين والروس سوف يتوصلون إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية".

وتابع برويليت: "اتفاقية "أوبك+" تضم اليوم نحو 22-23 دولة، يمكنهم بسهولة تخفيض عمليات الإنتاج أكثر من 10 ملايين برميل، خصوصا إذا تم تضمين دول صناعية أخرى مثل كندا والبرازيل".

وسجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا في وقت يتطلع فيه المستثمرون، إلى نتائج اجتماع "أوبك+"، المزمع انعقاده اليوم.