أكبر ناجية في العالم من كورونا... عجوز هولندية عمرها 107 أعوام

أصبحت عجوز هولندية (107 أعوام) أكبر ناجية في العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد على الأرجح، بعد أن تعافت من إصابتها بالمرض.

وحسب "رويترز"، أصيبت كورنيليا راس بالفيروس في 17 مارس/ آذار بعد يوم من عيد ميلادها المئة والسبعة، وفقا لما ذكرته صحيفة "إيه.دي" الهولندية، بعد أن حضرت قداسا مع مقيمين آخرين في دار للرعاية في جزيرة خوريه- أوفرفلاكيه جنوب غربي البلاد.

وبعد ذلك تم التأكد من إصابتها هي وأربعين آخرين بالمرض.

وتوفي منذ ذلك الحين 12 من تلك المجموعة، لكن الأطباء أبلغوا راس يوم الاثنين أنها تغلبت على المرض.

وقالت ممرضتها للصحيفة: "لم نتوقع أن تنجو من ذلك... إنها لا تتناول أي أدوية وتمشي جيدا وتركع على ركبتيها كل مساء لتشكر الرب. ستظل فيما يبدو قادرة على الاستمرار في القيام بذلك".

وقبل كورنيليا راس، كان أكبر ناج من كورونا في العالم هو أمريكي يبلغ من العمر مئة وأربعة أعوام.