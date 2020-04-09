نحو 7 مليون أمريكي إضافي يبحثون عن إعانات البطالة بعد خنق كورونا لاقتصاد البلاد

ظلت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة في منطقة قياسية بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض (COVID-19)، حيث قام 6.6 مليون أمريكي عاطل عن العمل بتعبئة الطلبات في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل/ نيسان الجاري، إضافة إلى المزيد.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة العمل في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن رقما قياسيا سجل لأكثر من عشرة ملايين مطالبة في الأسبوعين السابقين.

وقال البيان: "البيانات في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، كانت تشير إلى أن الرقم المسبق للمطالبات الأولية المعدلة موسميا 6606000، بانخفاض قدره 261000 عن المستوى المنقح للأسبوع السابق. وقد تم تعديل مستوى الأسبوع السابق بارتفاع 219000 من 6.648.000 إلى 6887000".

وإجمالاً، قدم ما يقرب من 17 مليون عامل، أو أكثر من 10 في المئة من القوى العاملة الأمريكية (نحو 165 مليونا) طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ أن أصبح تأثير COVID-19 واضحًا لأول مرة في طلبات إعانات البطالة الجديدة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وفقًا لبيانات وزارة العمل.

With a startling 6.6 million people seeking jobless benefits last week, the U.S. has reached a grim landmark: Roughly 10 percent of workers have lost their jobs in just the past three weeks. More than 20 million Americans may lose jobs this month. https://t.co/1hruLFS1Yx — The Associated Press (@AP) April 9, 2020

ولم ينعكس هذا التحول حتى الآن في بيان البطالة الشهري الذي تراقبه وزارة العمل والذي يراقب على نطاق واسع، والذي أعلن عن معدل بطالة يبلغ 4.4 في مارس/ آذار، لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند رقمين في الأشهر القليلة المقبلة.

The software that runs New York State's unemployment systems was "written in the 1970s and 1980s," officials have said.



Some attempting to apply for benefits have gotten a pop-up suggesting they use Netscape, a browser that effectively no longer exists.https://t.co/q0efkNkW36 — The New York Times (@nytimes) April 4, 2020

ولتخفيف الأثر، وافق الكونغرس مؤخرًا على قانون قيمته 2 تريليون دولار أمريكي مع إعانات سخية للبطالة وإعانات لمساعدة الشركات المنكوبة على تلبية كشوف الرواتب. ويدرس الكونغرس متابعة تشريع على الأرجح بقيمة أكثر من 1 تريليون دولار، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.