نقل بحار أمريكي من حاملة طائرات شهدت تفشيا لكورونا لوحدة العناية المركزة

قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن بحارا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت نُقل إلى وحدة العناية المركزة في غوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، بينما قفز عدد حالات الإصابة بالفيروس على متن الحاملة لما يزيد على 400.

يأتي ذلك بعد استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، يوم الثلاثاء، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة ، وفقا لـ "رويترز".

وقالت البحرية في بيان إن البحار كان في فترة عزل 14 يوما عندما نُقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية في غوام، اليوم الخميس.

وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات، اليوم الخميس، 416، ارتفاعا من 286 حالة أمس.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم الثلاثاء الماضي، قبول استقالة وزير البحرية الأمريكية توماس مودلي بعد سوء إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على حاملة الطائرات تيودور روزفلت.