منها إيران... تعرف على الدول التي لن تخفض إنتاج النفط

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجان زانجان، اليوم الخميس، في تعليقه على اجتماع أوبك + لاستقرار الوضع في سوق النفط، أن إيران وليبيا وفنزويلا سيتم استبعادها من الحاجة إلى خفض الإنتاج.

وقال زانجان خلال مقطع فيديو نشرته وكالة "Shana": "بالطبع ستستبعد إيران وليبيا وفنزويلا بسبب المشكلات القائمة (من الحاجة إلى خفض الإنتاج)".

واتفقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعها اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.

كان الشهر الماضي قاسيًا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المئة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المئة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وجاء ذلك الانهيار الكارثي نتيجة عاصفة من عوامل التباطؤ في السوق، على رأسها الانتشار العالمي المتسارع لوباء الفيروس التاجي الجديد، وإشعال السعودية حرب أسعار بعد تعثر محادثات تحالف "أوبك +"، الذي تشكل في عام 2016 ليشمل روسيا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى، غدا الجمعة، بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى".