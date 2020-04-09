عدد الإصابات بكورونا في أمريكا يتجاوز الـ450 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد 19" قد تجاوز 450 ألف حالة، وتوفي ما يقرب من 16 ألف شخص.

ووفقا للجامعة، فإن عدد الإصابات وصل إلى 451491 حالة مؤكدة ، وتوفي 15938 شخصا.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة والثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات.

أفادت دراسة أجريت مؤخرا بأن معظم حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في نيويورك جاءت من أوروبا وليس من آسيا.

بينما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الوضع في البلاد أصبح أقرب إلى الطبيعي، ومن المتوقع إعادة فتح البلاد قريبا.

وأعلن ترامب، مساء الثلاثاء، عزمه تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية ،وذلك بعد أن هاجمها في تغريدة سابقة بشأن تحيزها للصين.