رغم الألم... أطباء يواجهون ضغوط "كورونا" بالرقص والغناء... فيديو

وظهر أطباء في مستشفيات عدة حول العالم في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يغنون ويرقصون.
في الولايات المتحدة الأمريكية شارك مجموعة من الأطباء في مستشفى جامعة أوريغون للصحة والعلوم، مقطعا مصورا لهم وهم يرقصون خلال فترة الراحة.
Noblest pleasure is to find #joy in the journey.— 🇮🇳Stuti🌏🌴💦🦋 (@Stuti8220) April 9, 2020
People across ages, across the globe at grappling with varied emotions, from panic, fear, uncertainty to anxiety..
This Doctor, Angelic soul..@DrJCoftheDC
spreading #happiness #Positivity#US #FrontlineFighters pic.twitter.com/IRoSt6cAiE
وفي إيران ظهر أحد الأطباء في مقطع مصور وهو يرقص على أغنية فارسية داخل غرف العناية المركزة، وكذلك ظهرت طبيبة داخل غرفة في المستشفى بالزي الأخضر الواقي، وفي مقاطع أخرى يظهر أفراد في طواقم التمريض وهم يرقصون، وعلق ناشر المقطع على الرقص بأن "رقص الكادر الطبي طريقه جيدة لرفع معدل المناعة والتقليل من الخوف لدى المصابين بفايروس كورونا".
#فيروس_كورونا رقص الكادر الطبي طريقه جيدة لرفع معدل المناعة والتقليل من الخوف لدى المصابين بفايروس كورونا #ايران pic.twitter.com/QFCfSsB5Ft— احمد ريتاج (@AhmedRetaj1) March 6, 2020
ونشر حساب آخر فيديو لمجموعة من الأطباء والممرضين وهم ينفذون رقصة جماعية للترفيه عن المرضى، وقال الحساب الذي نشر المقطع إن "الممرضين والأطباء يرقصون من أجل ابتهاج المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجي".
زنده باد پرستاران، پزشکان و کادر درمان کشورم ایران که هم در صف مقدم مبارزه با همهگیری کورونا هستند و در عین حال با همه مصائبی که در این راه دارند امید و شادی را به بیماران و مردم هدیه میکنند.— Farid Karami (@Farid1342) March 6, 2020
این نمونه رقص نماد ایران چند فرهنگی ماست. https://t.co/kAxvzLHKs0
وفي إسبانيا، شكل الأطباء رقصة جماعية داخل إحدى المستشفيات، حيث ظهر الأطباء واحدا تلو الآخر بحركات متمايلة.
Spanish doctors and nurses dance Beyoncé to reduce stress during the serious health crisis— Hermes Prado Jr MD (@hermespradojr) April 4, 2020
👏👏#spain #spaincovid19
#doctor #nurse #COVID19 #EuropeanUnion #pandemic pic.twitter.com/vQBmVzQJAO
وكذلك انتشر مقطع مصور في مدينة يانجون بدولة ميانمار، يظهر فيه طلاب متطوعون لمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد، وهم يغنون ويرقصون، في فناء أحد مستشفيات الحجر الصحي.
Beautiful Scene in #Myanmar: A group of medical students and doctors volunteering at the Quarantine Center in #Yangon entertaining the people in quarantine after their return from abroad.— Cape Diamond (@cape_diamond) April 2, 2020
🍀 They are singing - dancing the beautiful #Thingyan, the water festival song. #COVID19 pic.twitter.com/pspIRlcuhC
ويعتبر الأطباء من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونه على صلة مباشرة بمرضى الفيروس.
وأعلن اليوم ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد من الأطباء في إيطاليا إلى 103 ضحية، وفق آخر إحصائية للفيدرالية الوطنية لنقابة الأطباء.
وفي إيطاليا وحدها يبلغ إجمالي الحالات الإيجابية للفيروس 12.681 من العاملين الصحيين، بمن فيهم الأطباء والممرضون وفنيو المختبرات وسائقو سيارات الإسعاف والمساعدون الطبيون.
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