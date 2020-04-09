مصدر يفيد بتوصل المشاركين في "أوبك+" إلى مشروع اتفاق مشترك

موسكو - سبوتنيك. وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك":

"في هذه اللحظة ليس هناك أي قرار نهائي ... هناك مشروع مشترك، والعملية جارية. ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

كما أكدت مصادر أخرى لوكالة "سبوتنيك" أنه في حال اتفاق جميع دول "أوبك+" على شروط الصفقة، فمن المخطط أن تستمر حتى أبريل العام 2022.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت، مساء اليوم، بأن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت، خلال اجتماعها اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.

كان الشهر الماضي قاسيًا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المائة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وجاء ذلك الانهيار الكارثي نتيجة عاصفة من عوامل التباطؤ في السوق، على رأسها الانتشار العالمي المتسارع لوباء الفيروس التاجي الجديد، وإشعال السعودية حرب أسعار بعد تعثر محادثات تحالف "أوبك +"، الذي تشكل في عام 2016 ليشمل روسيا