تحية خاصة للأطقم الطبية في مستشفى بلندن... فيديو

نشر حساب الإطفاء في ناحية هيلينغدون بلندن مقطعا مصورا للعاملين في الإطفاء وهم يوجهون التحية للأطقم الطبية في مستشفى الناحية.

وعلق الحساب على المقطع المصور: "أعضاء وحدة إطفاء هيلنغتون مدعومين من الشرطة يتوجهون في تمام الساعة ٢٠:٠٠ أمام مستشفى هيلنغتون لتوجيه الشكر والدعم لعمل الممرضين والأطباء المذهل وتقديم الدعم لما يفعلونه في تلك الظروف".

Hillingdon Fire Crews supported the Police at 20:00 this evening at Hillingdon Hospital in Clapping for all the amazing Work the Nurses, Doctors, Carers and support staff are doing during this period 👏🏻 pic.twitter.com/ECWB8EIZRb — LFB Hillingdon (@LFBHillingdon) April 9, 2020

​​وفي المقطع المصور اصطف أعضاء فريق الإطفاء والشرطة خارج مستشفى "هيلينغدون"، وهم يصفقون كتحية للأطباء والتمريض ومقدمو الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، ووضعوا سيارات الإطفاء والشرطة حول المستشفى.