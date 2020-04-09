مكاسب البرازيل من أزمة كورونا

رغم الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد حول العالم، تمكنت البرازيل من تحقيق مكاسب اقتصادية.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان لها، اليوم، الخميس، إن البلاد دخلت ثماني أسواق جديدة أو توسعت فيها مع محاولة الدول الحيلولة دون نقص محتمل في المواد الغذائية في خضم جائحة كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في بيانها، بحسب رويترز، أن مصر أذنت لاثنين وأربعين مصنع لحوم بالتصدير إليها، بما في ذلك 27 مصنعا للدجاح و15 مصنعا للحم الأبقار.

ولفتت الوزارة إلى ان الصين كذلك حدثت قائمة لباعة منتجات الأسماك البرازيليين المرخص لهم ليصبح العدد الإجمالي 108، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2015.

وبحسب البيان وافقت إندونيسيا على حصة استيراد إضافية قدرها 20 ألف طن من لحم الأبقار البرازيلي، بحسب بيان الوزارة.

وأيضا فتحت الكويت سوقها أمام لحم الأبقار البرازيلي، وستبدأ البرازيل أيضا في تصدير البيض المخصب إلى المغرب والإمارات العربية المتحدة، وفقا للبيان.

وقالت وزيرة الزراعة تريزا كريستينا في البيان "في ضوء الوضع الحالي، فإن بعض القيود الصحية، التي عادة ما تطيل أمد العمليات وتستخدم كعوائق تجارية، يجري تجاوزها".