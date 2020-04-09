ميلانيا ترامب توزع آلاف من البيض الملون بمناسبة عيد الفصح

نشرت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، بهجة عيد الفصح العاملين في مجال الصحة، الذين يحمون البشرية من فيروس "كورونا" المستجد.

وبعد أن ألغى البيت الأبيض احتفاله السنوي بعيد الفصح، بسبب المخاوف من التجمعات الكبيرة، قامت ميلانيا ترامب بتوزيع 25 ألف بيضة ملونة تذكارية على مستشفيات الأطفال في المنطقة، والوكالات الفيدرالية، ومجموعات المساعدة، وسلاسل متاجر البقالة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكان من المقرر أن يتم توزيع البيض الملون بالباستيل إلى المشاركين في احتفال البيت الأبيض بعيد الفصح، في 13 نيسان/ أبريل، وذلك بعد يوم من عيد الفصح.

وتم تسليم البيض الملون أمس الأربعاء واليوم الخميس إلى المستشفى الوطني للأطفال، والمعاهد الوطنية للصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والصليب الأحمر الأمريكي، وسلاسل متاجر البقالة المحلية، باعتبارها "رمزا صغيرا لتقدير جهود الذين يعملون في خدمة الجمهور"، بحسب بيان من مكتب ميلانيا ترامب.

وقال ستيوارت ماكلورين، رئيس الجمعية التاريخية للبيت الأبيض، إن بيض هذا العام "فريد بشكل خاص".

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، نشرت ميلانيا ترامب موجزة تشكر فيها الأطباء وغيرهم على الخطوط الأمامية الذين يكافحون فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت في رسالتها بالنيابة عن نفسها وزوجها الرئيس دونالد ترامب: "بسببكم، يتلقى الشعب الأمريكي الرعاية والعلاج اللذان يحتاجان إليهما"، "نحن نقف متحدين معكم ونحيي جهودكك الشجاعة والودية، صلواتنا مع جميع الذين يقاتلون هذا العدو غير المرئي (كوفيد-19)".

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد 19" قد تجاوز 450 ألف حالة، وتوفي ما يقرب من 16 ألف شخص.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة والثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات.