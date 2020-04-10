بومبيو: حاولنا مساعدة الشعب الإيراني أمام فيروس كورونا وليس دعم النظام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت تقديم المساعدات الطبية والتقنية اللازمة لإيران من أجل إنقاذ مواطنيها لكن ذلك لم يحصل.

وجاءت تصريحات بومبيو من خلال تغريدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "حاولت تقديم المساعدات التقنية من أجل إنقاذ أرواح الإيرانيين في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، لكن ذلك لا يعني أننا سنسمح بضخ الأموال للنظام الإيراني".

.@SecPompeo on #COVID19 assistance to Iran: We wanted to bring technical assistance and all the things that America can bring to help save Iranian lives. We want good things for the Iranian people, but this is no reason to try and infuse cash to the Iranian regime. pic.twitter.com/B4apV7dBHI — Department of State (@StateDept) April 10, 2020

وأرفق بومبيو التغريدة بصورة كتب عليها: "نريد أشياء جيدة للشعب الإيراني".

وطلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، صندوق النقد الدولي بمنح بلاده قرضا بقيمة 5 مليارات دولار، في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في إيران حتى وصل العدد إلى ما يزيد على 60 ألف إصابة وأربعة آلاف وفاة.