في زمن الكورونا... نشاط كيم جون أون مغاير للعالم

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، بأن الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، أشرف شخصيا على تدريبات وحدات المدفعية في الجيش الشعبي الكوري.

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن الإشراف على تدريبات فرق المدفعية لم يكن موضوعا على جدول أعمال الزعيم الكوري وتمت بشكل مفاجئ حتى للقيادة العسكرية.

وجاء في بيان الوكالة: "كان الغرض من التدريبات هو اختبار وتقييم كفاءة فرق المدفعية للجيش من خلال التعرف على قوة الأسلحة التي تمتلكها هذه التشكيلات بالإضافة إلى تنظيم منافسة بين القطع العسكرية في سبيل تحسين الأداء والجهوزية العسكرية".

ووفقا للوكالة، أعرب الزعيم الكوري الشمالي سعادته بنتائج التدريبات العسكرية الأخيرة خصوصا أنها تشير إلى جهوزية الجيش والقوات العسكرية المختلفة للقتال في أي لحظة.

وتأتي التدريبات الأخيرة قبيل انعقاد الجمعية الوطنية العليا للبرلمان الكوري الشمالي الذي يجتمع لمراجعة ميزانية الدولة وإجراء تغييرات في هيكلية الدولة والموظفين في قطاعات الدولة.