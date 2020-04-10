سجن في شيكاغو يرصد 450 إصابة بكورونا بين العاملين والنزلاء

قال مسؤولون في قطاع السجون في مقاطعة كوك إن الفحوصات أظهرت إصابة نحو 450 نزيلا وموظفا بفيروس كورونا في أكبر سجن في شيكاغو، في واحدة من أكبر حوادث تفشي المرض التنفسي في مكان واحد حتى الآن منذ أن بدأت الجائحة.

وتمثل الزيادة الكبيرة في الإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض كوفيد-19 في السجون في المدن الكبرى في الولايات المتحدة حيث يعيش النزلاء غالبا في أجنحة متقاربة، بحسب وكالة "رويترز".

واكتسب الوضع اهتماما كبيرا في وقت سابق هذا الأسبوع عندما رفع سجناء لافتات طلبوا فيها المساعدة عند نوافذ زنزاناتهم المطلة على شارع عام.

وقال مكتب شرطة مقاطعة كوك، في بيان مكتوب، أمس الخميس، "أفراد الشرطة والطواقم الطبية في المقاطعة يعملون على مدار الساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية غير المسبوقة".

وتشمل هذه الإجراءات إعداد "حجر صحي ومنشأة رعاية" للسجناء تتسع لنحو 500 سرير، ونقل أكبر عدد ممكن من النزلاء من الزنازين التي تضم سجينين إلى زنازين فردية والبدء في إجراء اختبارات الفيروس في السجن.

وتوفي أكثر من 16600 شخص في أنحاء الولايات المتحدة جراء إصابتهم بكوفيد-19 وتم تأكيد إصابة 463 ألف شخص رغم أوامر البقاء في المنزل غير المسبوقة في غالبية الولايات.