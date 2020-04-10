بريطانيا لا تدرج مئات المسنين ممن ماتوا بسبب كورونا ضمن ضحايا الفيروس

كشفت صحيفة بريطانية، صباح اليوم، الجمعة، النقاب عن إخفاء بريطانيا من ماتوا من دور الرعاية من المسنين ضمن ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صباح اليوم، الجمعة، أن هناك حوالي 1000 حالة وفاة في دور المسنين بسبب فيروس كورونا، لم تشملهم إحصائيات الوفاة البريطانية الرسمية، حيث استثنتهم السلطات من العدد الإجمالي للوفيات.

وأفادت الصحيفة بأنه عند رصد الإحصائيات البريطانية الرسمية عن ضحايا الفيروس، فإن السلطات البريطانية لا تأخذ في الاعتبار وفاة مئات المرضى في دور المسنين.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه تقدر الأرقام بمئات المسنين، وربما يصل عددهم إلى حوالي الألف، في حين أنه وفقا للأرقام الرسمية، فإن الرقم أقل بكثير.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع الحالي ربما يثير مخاوف من أن السلطات البريطانية ربما تقلل من تأثير فيروس كورونا على الشرائح الأكثر ضعفا من السكان ولا يعيرون ذلك اهتماما كبيرا، لأنه لا يمكنهم تقديم المساعدة اللازمة لدور المسنين.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يعالج داخل أحد المستشفيات في لندن بعد إصابته بفيروس "كورونا"، تتحسن ويتلقى علاجا بالأكسجين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.