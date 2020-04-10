ترامب يصف الأنباء حول علمه بكورونا في نوفمبر 2019 بـ"الكاذبة"

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تلقي السلطات الأمريكية في نوفمبر 2019 معلومات استخبارية عن تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "هذه أخبار شبكة ABC الكاذبة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد عرفوا أنهم كانوا مخطئين عندما نشروا هذه القصة الزائفة".

Thank you Frank. It’s ABC Fake News. They knew they were wrong when they went with this Hoax of a story! https://t.co/FHkRaW3BTi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

وفي وقت سابق، زعمت شبكة "ABC"، أن المخابرات الأمريكية كانت قد حذرت كلا من البيت الأبيض والبنتاغون من تهديد الفيروس التاجي في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، توصل المحللون إلى استنتاج مفاده أن هذا يمكن أن يكون الحدث كارثيا، وهذا الأمر أثير منذ نهاية نوفمبر، وكان من المفترض أن يتخذ الجيش موقفا معينا بشأن هذه القضية".

وأشارت الشبكة إلى أن تلك التقارير كانت قد رفعت عدة مرات إلى البنتاغون والبيت الأبيض، كما ذكر الفيروس في تقرير للمركز الوطني للاستخبارات الطبية والذي تم تجميعه نتيجة لتحليل الرسائل وصور الأقمار الصناعية التي تم اعتراضها على الإنترنت.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد صرح، ردا على سؤال حول التحذيرات من الفيروس، بأنه "لا يستطيع أن يتذكر وجود هكذا تحذيرات سابقا".

بينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نهاية كانون الثاني / يناير من العام الجاري، أن "الوضع تحت السيطرة بالكامل".

وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى بين جميع دول العالم من حيث عدد الإصابات والتي يزيد عددها عن 450 ألف شخص توفي منهم أكثر من 16 ألف شخص.