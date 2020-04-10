حفرة كبيرة في جزيرة نائية... كالغرباء يدفن ضحايا "كورونا" في نيويورك... فيديو

بعد ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير، قامت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية بدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد في قبور جماعية في جزيرة هارت.

رصدت عدسات الكاميرات عمال يرتدون بدلات واقية خاصة للحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا، يقومون بدفن أعداد كبيرة من الصناديق، سجل عليها أسماء الضحايا، في قبور جماعية في جزيرة هارت بنيويورك.

وبحسب "ديلي ميل" فقد تضاعف عدد المدافن أربع مرات بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وارتفع عدد الوفيات في المدينة إلى 4778 حالة.

واستخدمت سلطات المدينة سابقا جزيرة هارت لدفن الأموات من سكان نيويورك الذين ليس لديهم أقارب معروفين أو ليس لدى عائلاتهم القدرة على ترتيب جنازة جيدة لهم.

وعادة يتم دفن نحو 25 جثة، لمرة واحدة في الأسبوع من قبل نزلاء سجن جزيرة "ريكرز" بأجور منخفضة.

ولكن في الوقت الحالي، يدفن في الجزيرة بشكل يومي حوالي 20 ضحية، على مدار خمسة أيام في الأسبوع، منذ بداية الأزمة في المدينة.

وقال المسؤولون في المدينة، أمس الخميس، إنه لم يكن أمامهم خيار سوى دفن مرضى "كوفيد 19" في مقبرة الجزيرة لأنها تستطيع استيعاب العدد المتزايد من الضحايا، ولتفريغ المشارح في المستشفيات بالسرعة المطلوبة.

وأشارت آخر الإحصاءات إلى وفاة نحو 4778 ضحية بفيروس كورونا المستجد، وإصابة 87725 آخرين في مدينة نيويورك.