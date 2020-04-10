كورونا يواصل إزهاق الأرواح في إيران بمعدل كبير

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وبحسب وكالة "إسنا"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 1972 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات لـ68192، ووفاة 122 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4232 حالة.

حثت إيران صندوق النقد الدولي على الموافقة على قرض طارئ، بقيمة 5 مليارات دولار، لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا، في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات 4 آلاف شخص.

وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أنه "لا يجب أن يكون هناك تمييز" في الموافقة على الطلبات.

وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تعارض منح إيران القرض، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن بحوزة إيران تمويلاً كافياً.

ووصف الرئيس روحاني حملة الضغط بـ"العار التاريخي".

وأعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض العقوبات على إيران، عام 2018، في محاولة لإجبار زعماء إيران على التفاوض من جديد على اتفاق نووي مع القوى العالمية، ولكنهم رفضوا ذلك.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 1.4 مليون شخص حول العالم، وحصد أرواح 82 ألفاً.