"تيك توك" يتبرع بـ 250 مليون دولار لمواجهة كورونا

وقال التطبيق، التابع لشركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس"، في بيان له اليوم الجمعة، أنه سيوجه مبلغ 150 مليون دولار، إلى "صندوق دعم الأبطال العاملين في مجال الصحة" الذي أنشأه.

sending our love and support to all of our frontline workers! https://t.co/QtsWYqCbvO — TikTok (@tiktok_us) April 9, 2020

وأضاف التطبيق، الذي ارتفعت شعبيته في الفترة الأخيرة، بعد العزل الصحي الذي تطبقه الدول المتضررة من كورونا، أن مبلغ التبرع شمل دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين وغيرهم من المهنيين المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يوزع صندوع دعم الأبطال التبرعات على المنظمات ذات الصلة مثل الصليب الأحمر، مع التركيز على توفير الأقنعة ومعدات الحماية وذلك للمستشفيات في "الهند وإندونيسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إضافة إلى الدول الأخرى المتضررة بشدة".

ومن جانبه صرح أليكش تشو، الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، أن "الأوقات عصيبة لكن على -تيك توك- ما زلنا نجد الفرح والإلهام".

وتابع تشو: "نحن عازمون على لعب دورنا لدعم المتضررين من الأزمتين الصحية والاقتصادية في أنحاء العالم".