صاحب أشهر صورة في مدينة ووهان يعانق الحياة من جديد... فيديو وصور

تعتبر صورة "الغروب الأخير" أشهر صورة تم التقاطها في مدينة ووهان الصينية، لمسنّ طلب من أحد الأطباء مرافقته لمشاهدة غروب الشمس خلال تأزم حالته الصحية في فترة الحجر الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا.

أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بشرى سارة بشأن هذا المسن الصيني المصاب، مؤكدة أنه تعافى من فيروس كورونا، وخرج اليوم من المستشفى بجامعة ووهان، بعد علاج لمدة شهرين.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن وانج شين، البالغ من العمر 87 عاما، سينقل إلى الحجر الصحي 14 يوما لمراقبته.

وعرف وانج لأول مرة بعد أن التقطت صورة له وهو يشاهد غروب الشمس مع طبيبه ليو كاي، وأطلق على الصورة "الغروب الأخير".

last sunset

in wuhan , china , at sunset , a doctor called dr liu kai releasing a patient with a corona virus #Covid19 to fulfill his wish to see the sunset of wuhan for the last time the picture was published in several newspapers. pic.twitter.com/meIDdhgeRx — Atif khan (@Atif_khan707) March 21, 2020

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع "يوتيوب" الصيني المتعافي وهو يودع العاملين الطبيين أثناء مغادرة مستشفى ووهان اليوم.

وتستيقظ مدينة ووهان من كابوس فيروس كورونا المستجد، وتخفف القيود الصارمة المفروضة على الحركة والأعمال بينما تحاول منصة الانطلاق للوباء العالمي المضي قدما.

وقالت سلطات ووهان إن 70 حيًا سكنيًا -من بين نحو 7000 منطقة تم الإعلان عنها مؤخرًا "خالية من الوباء"- وأدى هذا الوضع إلى إطالة إجراءات الإغلاق هناك.

ويواجه المسافرون في ووهان الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند العودة إلى بعض المناطق، وقد عبر مستخدمو الويب في أماكن مثل شنغهاي عن خوفهم وغضبهم من احتمال عودة الأشخاص من ووهان.