الدفاع الفرنسية: 50 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، عن وجود 50 إصابة مؤكدة بين الجنود الفرنسيين بفيروس كورونا الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول".

وأصدرت وزارة الدفاع الفرنسية بيانا جاء فيه التالي: "أكدت الاختبارات التي أجريت على الجنود الموجودين على متن حاملة الطائرات بوجود 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "تم إجلاء ثلاثة بحارة بالطائرة لنقلهم إلى مستشفى في فرنسا".

واشارت وزارة الدفاع الفرنسية إلى أن حاملة الطائرات تواصل رحلتها إلى تولون.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، +أول أمس الأربعاء 8 أبريل/نيسان، أن حاملة الطائرات الفرنسية ستعود إلى السواحل الفرنسية في وقت مبكر من بدء انتشارها في المحيط الأطلسي بعد أن ظهرت أعراض فيروس كورونا المستجد بين أفراد الطاقم.