إيران تعلن عن تعافي أكثر من نصف الإصابات بفيروس كورونا في البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قيانوش جهانبور، اليوم الجمعة، عن تعافي أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاءت تصريحات جهانبور خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "ايرين" حيث قال "وفقا للأرقام والبيانات الموجودة لدينا فإن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا تعافوا وعددهم يبلغ حوالي 35464 شخصا".

وأضاف جهانبور قائلا: "تسجل إيران يوميا الآلاف من المصابين ولكن العدد انخفض مع الأيام وبالتالي نحن بانتظار الأفضل من حيث انحسار تفشي الفيروس في البلاد".

وتابع قائلا: "تم تسجيل 1972 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم بذلك يكون إجمالي الإصابات 68 ألف 192 حالة".

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 1.4 مليون شخص حول العالم، وحصد أرواح 82 ألفاً.