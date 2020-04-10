وزير الدفاع الإيراني يعلن عن حدث لأول مرة في إطار مكافحة كورونا

ودشن وزير الدفاع إسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، اليوم الجمعة، خط إنتاج كمامات ذات مرشحات متأينة متطورة لأول مرة في البلاد، معربا عن تقديره لجهود الكوادر الطبية في مواجهة وباء كورونا، وفقا لوكالة "فارس".

وقال: "من أجل مكافحة فيروس كورونا، نجح الخبراء الشباب في وزارة الدفاع بعد فترة من الأبحاث والاستفادة من العلوم والمعرفة في الحصول على تقنية إنتاج كمامات متطورة ذات مرشحات متأينة وبلورية لأول مرة في البلاد".

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى السعر المنخفض لهذا النوع من الكمامات، لافتا إلى إمكانية إنتاج 100 ألف كمامة يوميا، وأضاف: "بعد شهر من إنتاج هذا المرشح المتطور، فان وزارة الدفاع ستكون قادرة على إنتاج 500 ألف كمامة يوميا لتلبية احتياجات البلاد".

وبحسب وكالة "إسنا"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 1972 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات لـ68192، ووفاة 122 حالة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4232 حالة.