تركيا تبيع مستلزمات طبية لإسرائيل لمواجهة كورونا

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أمس الخميس، أن تركيا سترسل معدات وأدوات طبية إلى إسرائيل لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في خطوة "إنسانية".

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن تركيا ستقوم بتزويد إسرائيل بمعدات طبية، بما في ذلك أقنعة للوجه وملابس واقية وقفازات معقمة، من أجل الإسهام في محاربة كورونا، بعد سنوات من العلاقات الباردة.

وأوردت أنه ليس من الواضح، حتى الآن، هل ستسمح إسرائيل بوصول شحنة مماثلة من المساعدات التركية الطبية إلى السلطات الفلسطينية دون أي معوقات، أم لا، حيث نقلت الوكالة الأمريكية على لسان مسؤول تركي رفيع المستوى في أنقرة، أنه لم يتسن الاتصال بالسلطات الإسرائيلية للتعليق على مدى موافقة إسرائيل بذلك من عدمه، بدعوى أن إسرائيل في إجازة عيد الفصح اليهود، وهي عطلة رسمية في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن المبادرة الطبية التركية تأتي كخطوة إنسانية، دون معرفة هل تمهد لعودة العلاقات بين الحليفين الاستراتيجيين السابقين، أم لا.

وفي السياق نفسه، أرسلت تركيا، اليوم الجمعة، مساعدات طبية إلى ليبيا، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تم إرسال الإمدادات الطبية بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كجزء من التدابير الاحترازية ضد مرض "كوفيد 19".

ومن جهتها، أعلنت السلطات التركية، الأربعاء الماضي، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة.