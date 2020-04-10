شركة "أوبر" توزع كمامات على سائقيها للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت شركة "أوبر" لسيارات الأجرة، اليوم، أنها بدأت بتوزيع الكمامات الطبية على سائقيها المنتشرين في العالم، ضمن إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "لقد قامت الشركة بإبرام العقود لشراء عشرات الملايين من الكمامات الطبية الإضافية للسائقيها".

وأضافت الشركة: إن "عملية توزيع الكمّامات على السائقين بدأت الثلاثاء في نيويورك، أكبر بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة".

من جانبه، قال نائب رئيس شركة "أوبر" المكلّف بشؤون السلامة، غوس فولدنر "بدأنا الأسبوع الماضي في تزويد بعض السائقين ببخاخات مطهرة واعتبارا من هذا الأسبوع، سنوزّع ملايين الكمّامات على السائقين والعاملين في خدمات التوصيل حول العالم".

وأضاف أنّ الشركة أبرمت عقوداً لشراء عشرات الملايين من الكمّامات لتوزيعها على سائقيها في مدن ومناطق أخرى من العالم، لكنّ حصولها على هذه الكمّامات سيستغرق بعض الوقت لأنّ معظم الإنتاج يذهب حاليا إلى الطواقم الطبية حول العالم.