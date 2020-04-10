بتوجيهات من خامنئي... إيران تطلق مناورات "الإغاثة المؤمنة" لمساعدة الفقراء

تطلق إيران مناورة "الإغاثة المؤمنة"، يوم غد السبت، لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة "تعبئة المستضعفين" العميد غلام رضا سليماني، تأكيد "إطلاق مناورة "الإغاثة المؤمنة" في أنحاء إيران يوم غد السبت، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية بمساعدة الأسر الفقيرة".

وقال العميد سليماني، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "الشعب الإيراني يمتلك الكثير من الإمكانيات، بعضها برز في الصدارة أثناء مواجهة كورونا، والتي شهدها العالم".

وبيّن المسؤول الإيراني أن تفشي وباء كورونا ظهرت عنه تداعيات سلبية على المجتمع ، وقال: "إن أحد هذه التداعيات، تضرر معيشة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية في خطابه بمناسبة النصف من شعبان، على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة".

ولفت العميد سليماني إلى "توجيهات قائد الثورة الاسلامية بشأن الحاجة إلى إجراء مناورة واسعة النطاق للإغاثة خلال شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة ذوي الدخل المنخفض".

وأضاف: "إن التعبئة باعتبارها منظمة شعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد، تخطط لتنفيذ مناورة "الإغاثة المؤمنة" على الصعيد الوطني من خلال 54 ألف قاعدة في جميع أنحاء إيران".

وبيّن أن "المرحلة الأولى من هذه المناورات ستنطلق يوم غد السبت"، مشيرا إلى أنه "ستستمر المرحلة الأولى من المناورات حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك سوف تتواصل المراحل التالية".

وقال المسؤول: "في هذا المشروع ستتم الاستفادة من إمكانيات المحسنين وأئمة صلاة الجمعة والجماعات، كما ستتم الاستفادة من تعاون الأجهزة الأخرى".