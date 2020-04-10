بيسكوف: لا يوجد خاسرون... لا يوجد سوى الرابحين من اتفاق النفط

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بوثيقة "أوبك +" بشأن خفض إنتاج النفط، والتي كانت حلا وسطا بين 22 دولة من أصل 23 دولة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "يقيّم الرئيس بوتين بشكل إيجابي للغاية الوثيقة المتفق عليها، والتي كانت حلا وسطا لـ 22 دولة شاركت".

وتابع: "لا يوجد خاسرون... لا يوجد سوى الرابحين من هذا القرار. علاوة على ذلك، فإن البلدان المنتجة للنفط والبلدان المستهلكة للنفط والاقتصاد العالمي ككل، والتي كان من الممكن أن تغرق في حالة من الفوضى، تستفيد من هذا القرار".

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم أمس الخميس، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وفقا للاتفاق الجديد لأوبك+.

ووفقاً للبيان، فإن دول أوبك+ وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

هذا يعني أن مستوى الذي يُنطلق منه خفض إنتاج النفط لجميع الدول هو مستوى إنتاج كل دولة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. أما المستويات التي تنطلق منها روسيا والسعودية ثابتة وهو 11 مليون برميل يومياً لكل دولة، وسيتم خفضه حتى 8.5 مليون برميل في أول شهرين للصفقة.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول أوبك ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.