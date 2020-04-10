كورونا يظهر من جديد في تحاليل 91 مريضا بعد تعافيهم

ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.

وقال جيونج إيون كيونج، مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي، إن الفيروس ربما يكون قد "عاود النشاط"، لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

وقال مسؤولو الصحة فى كوريا الجنوبية إنه لم يتضح بعد السبب وراء هذا الاتجاه، فيما لا تزال الفحوص والتحليلات جارية، وفقا لـ "رويترز".

ويشكل احتمال عودة الإصابة بالعدوى مصدر قلق للعالم، حيث تأمل بلدان كثيرة في أن يطور من أصيبوا بالعدوى مناعة تحول دون عودة الوباء إلى الظهور.

وكان عدد الحالات من هذا النوع قد زاد في كوريا الجنوبية إلى 51 يوم الاثنين.

وتم الإبلاغ عن شفاء ما يقرب من 7000 كوري جنوبي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وقال كيم وو جو، أستاذ الأمراض المعدية في مستشفى جورو بجامعة كوريا، إن العدد سيزداد وأن الرقم 91 هو مجرد بداية الآن.

وأثار مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها احتمال أن يكون الفيروس قد عاود النشاط، لكن دون إصابة المرضى بالعدوى مجددا.

وقال كيم أيضا إن المرجح أن تكون قد حدثت "انتكاسة" للمرضى دون التعرض للإصابة مرة أخرى.

وقال خبراء آخرون إن نتائج الفحوص الخاطئة يمكن أن تكون أيضا هي المسؤولة، أو أن بقايا الفيروس يمكن أن تظل فى أجسام المرضى، لكنها لا تكون معدية أو ذات خطورة على المريض أو الآخرين.

وقال جونج كي-ساك، الأستاذ بمستشفى القلب المقدس التابع لجامعة هاليم: "هناك تفسيرات مختلفة ومتغيرات كثيرة".

وأضاف: "يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات إزاء كل من هذه المتغيرات".

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت، اليوم، 27 حالة إصابة جديدة، وهو أدنى رقم منذ أن بلغت الحالات اليومية ذروتها ووصلت إلى 900 في أواخر فبراير/ شباط، ليبلغ إجمالي الإصابات 10450 حالة.