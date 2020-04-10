الحكومة البريطانية تعلق على الحالة المعنوية لجونسون وموعد عودته لمهامه

علق المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، على الحالة المعنوية لرئيس الحكومة عقب خروجه من العناية الفائقة واستمرار تلقيه للرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين نقلتها "رويترز": "عاد رئيس الوزراء إلى غرفته ويواصل تعافيه الذي لا يزال في مرحلة مبكرة. لكن معنوياته مرتفعة جدا".

وردا على سؤال عن موعد عودة جونسون للعمل قال المتحدث: "يبدأ رئيس الوزراء مرحلة تعافيه للتو وسيأخذ النصائح من فريقه الطبي".

وتابع: "كان يلوح شاكرا لجميع الممرضين والأطباء الذين شاهدهم أثناء إعادته إلى الغرفة من وحدة العناية المركزة. وقال المستشفى إن معنوياته كانت مرتفعة للغاية الليلة الماضية".

وصدم مظهر جونسون (55 عاما) الذي بدا واهنا بوضوح، البريطانيين، عند خروجه من العناية المركزة بمستشفى سانت توماس بعد أن أمضى فيها ثلاث ليال إثر نقله مصابا بارتفاع في درجة الحرارة وسعال.

وقال مكتبه، في وقت سابق، إنه من غير الواضح المدة التي سيمضيها في المستشفى. لكن تحسن حالته أسعدت الكثيرين داخل بريطانيا وخارجها وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفها "الأخبار العظيمة".

دخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى، ليلة الأحد، وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام، لكنه نقل في الليلة التالية إلى الرعاية المركزة بعد تدهور حالته.