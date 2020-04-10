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    الأطباء العسكريون الروس في مشفى بيرغامو، إيطاليا 9 أبريل 2020

    طبيب يكشف سر الوفيات المفاجئة في إيطاليا بعد تشريح الجثث

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    كشف الطبيب ماجد الريس، عن سر الوفيات المفاجئة بين مصابي فيروس كورونا المستجد.

    ونقل موقع "الكونسلتو" عن الريس، وهوطبيب القلب والرعاية المركزة في كندا، أن نتائج تشريح جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا كشفت عن مفاجأة لم تكن متوقعة وقد تساعد في إنقاذ أرواح الكثير من المصابين.

    مختبر علمي تابع لأكاديمية قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية
    © Sputnik . Nikolay Protopopov
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    وأضاف أن نتائج تشريح الجثث كشفت أن الفيروس لا يسبب الفشل التنفسي "ARDS"، بشكل مباشر قائلاً: "إن الفيروس يسبب جلطات بالرئة، والتي تتسبب في الفشل التنفسي، مما يفسر الوفاة المفاجئة للمصابين بفيروس كورونا".

    وأرجع الريس ذلك إلى أن الفيروس يسبب زيادة في لزوجة الدم، مما يؤدي إلي حدوث جلطات صغيرة في الرئة لسبب لايزال غير معروف، وهو ما يتسبب في إدخال المرضى إلى غرف الرعاية المركزة ووضعهم غلى أجهزة التنفس الصناعي.

    وأوضح الريس، أنه عند استعمال أدوية مذيبات الجلطات، بدأ المرضى في التحسن وتعافي من تم وضعهم علي أجهزة التنفس الصناعي خاصة من كبار السن علي غير المعتاد حيث نادرًا ما يتعافى كبار السن.

    وفي سياق متصل، أوضح الريس أن استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بكورونا حقق نتائج "مذهلة" حاليًا، تقترب من 100%، حسب قوله.

    وقال: "يتم نزع أجهزة التنفس الصناعي عن المرضى، وبدؤوا يتعافون، أصبحنا نرى هذا كثيرًا وهي خطوة جيدة في السيطرة على الإصابات".

    وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا أكثر من 143 ألف مصاب، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ18 ألفا.

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