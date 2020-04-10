زعماء الاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرا بالفيديو بشأن كورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيعقدون مؤتمرا بالفيديو يوم 23 أبريل/ نيسان، لبحث سبل مواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات ميشيل بعد يوم من موافقة وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم قيمته نصف تريليون يورو لاقتصادات دولهم التي تضررت من الفيروس، بحسب "رويترز".

وقال ميشيل في بيان على تويتر: "حان الوقت لتمهيد الطريق أمام تعاف اقتصادي قوي. ويجب أن تعيد هذه الخطة انطلاق اقتصاداتنا بينما نعزز من نقاط الالتقاء الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على ميزانية الاتحاد الأوروبي لعب دور هادف في هذا المجال".

ووصف الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أمس الخميس، "بانفراجه كبيرة"، وجاء في البيان أنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي بحث "إنشاء صندوق مؤقت للتعافي لضمان تعافي اقتصادي أوروبي قوي لجميع الدول الأعضاء".

وقال ميشيل إنه يعمل مع المفوضية الأوروبية على وضع "خارطة طريق وخطة عمل لضمان سلامة كل الأوروبيين وإعادة الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل يكون قائما على استراتيجية صديقة للبيئة ورقمية".

وستصل الحزمة التي اتفق عليها وزراء المال بإجمالي الاستجابة المالية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الوباء إلى 3.2 تريليون يورو (3.5 تريليون دولار)، وهي الحزمة الأكبر في العالم وتأتي على رأس الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء على المستوى الوطني.