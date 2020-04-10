المركزي الروسي يكشف محفز ارتفاع أسعار النفط العالمية

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، أن صفقة "أوبك+" ستمنع المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، ولكن نموها سيعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي ورقع التقييدات التي فرضتها ظروف مكافحة فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي:

"نرى في الواقع أن سوق النفط قد طور فائضًا من احتياطيات النفط بسبب عاملين، انخفاض حاد في الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة كبيرة في العرض. أي اتفاق مهما كان...سيكون له تأثير على استقرار أسعار النفط".

وأضافت: "نتوقع أن يمنع ذلك (اتفاق أويك+) المزيد من الانخفاض في أسعار النفط. لكن الزيادة في الأسعار ستكون مرتبطة إلى حد كبير بانتعاش الاقتصاد العالمي وستعتمد إلى حد كبير على كيفية إزالة التدابير التقييدية (المتعلقة بـ"كوفيد-19") في مختلف البلدان وعلى تفعيل عامل الطلب على النفط".

هذا وتبنت دول "أوبك +" في الاجتماع الأخير يوم أمس، إعلانا جديدا حول التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. لكن الوثيقة تم تبنيها بشرط أن توافق المكسيك على حصصها، والتي غادرت الاجتماع دون إجابة إيجابية. وتنطوي الصفقة الجديدة على تخفيض إنتاج النفط من قبل التحالف على ثلاث مراحل من مستوى كانون الأول/أكتوبر 2018: بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2020، و8 ملايين في تموز/يوليو وحتى كانون الأول/ديسمبر 2020، و6 ملايين في كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نيسان/أبريل 2022.

ويعتزم التحالف مواصلة مناقشة القضية، اليوم الجمعة، على أساس اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وإقناع المكسيك بالدخول في الصفقة. وفي الوقت نفسه، ترى "أوبك +" أنه من الضروري أن تشارك دول أخرى في إجراءات لإنقاذ سوق النفط.