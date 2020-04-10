مبيعات هائلة للحيوانات الأليفة في بريطانيا

زاد إقبال البريطانيين على شراء الحيوانات الأليفة، خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الحظر المفروض عليهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف ملجأ باترسي، أنه باع 86 كلبا و69 هرا، في الأسبوع الذي سبق إعلان الحكومة البريطانية عن فرض إجراءات الإغلاق، بحسب ما نشرته صحيفة "مترو".

ويعتبر عدد المبيعات هذا، هو أكثر من ضعف العدد في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسبب الارتفاع في المبيعات، إلى إطلاق تحذيرات بشأن عمليات التبني المتهورة والمندفعة، إذ صرح ستيف كرادوك مدير المركز في باترسي، قائلا: "نحن بلد يضم عددا كبيرا من محبي الحيوانات، وأعتقد أن الناس يدركون أن الوضع الذي نعيشه استثنائي".

وتابع أن "الناس تواصل التقدم بطلبات التبني عبر الإنترنت، رغم إغلاق مراكز باترسي الثلاثة منذ بدء عمليات الإغلاق".

وفي سياق متصل، شهدت عمليات البحث على موقع الملجأ، عن الجراء، ارتفاعا بنسبة 53 % بين شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وقال بيل لامبرت المسؤول في الملجأ: "إن هناك زيادة هائلة في إقبال الناس على عمليات التبني، ويمضي الناس حاليا مزيدا من الوقت في المنزل، الأمر الذي يجعلهم يفكرون بأنه أصبح باستطاعتهم تبني كلب وتربيته".

وتابع أن "الناس تتخذ قرارات مرتبطة بما يحدث الآن، لكنهم قد يعودون إلى العمل وقد تتغير أوضاعهم".

وأشار لامبرت إلى أن "هناك خطر كبير من تبني حيوان أليف في الوقت الراهن إذ تملك حاليا الكثير من الوقت وسيمضي الجرو معظمه معك، لكن فجأة سيتغير روتين الجرو ويترك بمفرده، والجراء وحتى الكلاب الأكبر، يجب ألا تترك لفترات طويلة بمفردها".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 97000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.