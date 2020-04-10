قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة 10 أبريل/نيسان، إنه سيصدر إعلانا "مهما" حول تمويل منظمة الصحة العالمية.

وجاءت تصريحات ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي، لخلية الأزمة الأمريكية حول جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال ترامب : "سنصدر إعلانا مهما حول تمويل منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع المقبل".

وتابع الرئيس الأمريكي "نتوقع ألا يتجاوز عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف شخص".

وأشار ترامب إلى أن فتح الاقتصاد لن يتم قبل التأكد من ضمان صحة الأمريكيين.

وأردف بقوله "سأعمل بنصائح الأطباء، الذين قالوا إنه لا يمكن إعادة فتح الاقتصاد في مايو المقبل".

وقال ترامب: "التقديرات المبكرة كانت تشير إلى أن أمريكا قد يكون لديها ما بين 100 إلى 220 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وقد تصل إلى 2.2 مليون إصابة إذا لم تكن الولايات المتحدة قد اتخذت أي إجراء للسيطرة على الوباء".

وتابع "لكننا الآن نواجه ما يبدو أنه سيكون أقل، قد نواجه نحو 100 ألف إصابة، وهي أرقام منخفضة بشكل كبير، وآمل أن نتحمل ذلك".

وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة قد تصل إلى نقطة، يمكن أن نطالب فيها الناس بالبدء في التفكير إذا ما كان إجراء العمليات الجراحية اختياريا أو منع العمليات غير الضرورية".

صنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد ‏من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها ‏وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر ‏الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق ‏دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏