ترامب: أمريكا تخفض إنتاج النفط

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفض إنتاج النفط حتى تتمكن المكسيك من الوفاء بحصتها التي تم الاتفاق عليها في اجتماع "أوبك +".

وقال ترامب خلال إيجاز صحفي بخصوص فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تساعد المكسيك في التخفيضات لأنه لا يريد أي ضرر لوظائف الطاقة الأمريكية.

وأشار إلى أن المكسيك ستخفض الإنتاج بحوالي 100 ألف برميل يوميا للمساهمة في التخفيضات العالمية.

هذا وتبنت دول "أوبك +" في الاجتماع الأخير يوم أمس، إعلانا جديدا حول التعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. لكن الوثيقة تم تبنيها بشرط أن توافق المكسيك على حصصها، والتي غادرت الاجتماع دون إجابة إيجابية. تنطوي الصفقة الجديدة على تخفيض إنتاج النفط من قبل التحالف على ثلاث مراحل من مستوى كانون الأول/أكتوبر 2018: بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2020، و 8 ملايين - في تموز/يوليو وحتى كانون الأول/ديسمبر 2020، 6 ملايين - في كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نيسان/أبريل 2022.