دول "أوبك+" تتفق على صفقة جديدة

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال.

وقال نوفاك إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 مليون برميل يوميا.

وأضاف نوفاك إلى أن دول "أوبك+" اتفقت على الصفقة مشيرا إلى أهمية مواصلة مراقبة السوق خلال سريان الصقثة.

وأشار إلى أن، صفقة "أوبك+" الجديدة حول خفض إنتاج النفط سوف تستمر لمدة عامين، وذلك حتى 1 مايو 2022، مضيفا أن 23 دولة سوف تشارك في اتفاقية "أوبك+" حول خفض الانتاج.