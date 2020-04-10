تركيا تفرض حظر تجوال في 31 ولاية حتى 12 أبريل

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، عن فرضها حظرا للتجوال في 31 ولاية.

وأضافت الوزارة أن القيود تسري من منتصف ليل اليوم وتنتهي عند منتصف ليل يوم الأحد، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

#عاجل | وزارة الداخلية التركية تفرض حظرا للتجوال في 31 ولاية اعتبارا من الليلة ولغاية 12 أبريل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 10, 2020

ويشمل الحظر مدن اسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشي مرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد، بحسب وكالة رويترز.

​ويأتي قرار فرض حظر التجوال في 31 ولاية تركية، بعد ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 1006 حالات.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد زادت 4747 حالة وتوفي 98 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006.

Günlük test sayısında 30.000’i aştık. Laboratuvar sayımız 106’ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ss1gmYVOXY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2020

وقال قوجة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن إجمالي عدد الحالات التي تعافت استقر عند 2423 مع تعافي 281 في الـ24 الساعة الماضية، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت في ذلك الوقت 30864 اختبارا.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 47029.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARA https://t.co/3eaQXRk8dd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.