إيطاليا تمدد العزل العام وتعلن عن استثناء

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو/ أيار.

ومع ذلك من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان الجاري. وبحسب "رويترز" قال كونتي في مؤتمر صحفي: "هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة".

وأوضح رئيس الوزراء أن الجهات المستثناة من تمديد الإغلاق هي دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال وأنه يمكن أن تعيد فتح أبوابها منتصف الشهر الجاري.

وفي تصريحات أخرى قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أمس الخميس، بين وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشأن حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي "ما زال غير كاف".

وتم فرض القيود الصارمة على التنقل وفرض الإغلاق على معظم المتاجر والشركات في مختلف أنحاء إيطاليا في التاسع من مارس/ آذار وكان مقررا أن ينتهي ذلك يوم الاثنين المقبل.

وسجلت إيطاليا حتى الآن أكثر من 147 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ تفشي المرض في البلاد، فيما اقتربت الوفيات من 19 ألف حالة وفاة، لكن معدلات الإصابة والوفيات الجديدة تباطأت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.