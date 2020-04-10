فرنسا تتحدث عن تطورات إيجابية بسبب الحجر الصحي

باريس - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي :"سجلنا اليوم 554 حالة وفاة جديدة في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى 8598، وسجلنا 433 حالة وفاة جديدة في دور رعاية المسنين ليصلً الإجمالي إلى 4599 ".
وأشار سالومون إلى أن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات ارتفع بـ 4324 حالة إضافية، في 24 ساعة، ليصبح مجمل عدد الإصابات في المستشفيات 90676. أما عدد المصابين في دور رعاية المسنين فبلغ قرابة الـ 34000 حالة منذ بداية الوباء، ما يرفع مجمل عدد المصابين في المستشفيات ودور المسنين إلى أكثر من 120000.
وقال سالومون، إن 31267 مصابا يخضعون حاليا للعلاج في المستشفى بينهم 7004 في العناية المركّزة مضيفا بأن 25000 مصابا عادوا إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى.
وأعلن سالومون عن وفاة طفل يبلغ من العمر أقل من عشرة أعوام بفيروس كورونا، مُشيرا إلى أن الطفل كان يعاني من عدة أمراض في نفس الوقت.
وتحدّث سالومون لليوم الثاني على التوالي عن تطورات إيجابية تُظهر أن الحجر الصحي بدأ يعطي النتيجة المرجوة، حيث إن الأرقام الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بعدد الحالات التي يستلزم وضعها العناية المركزة، بدأت تشهد نوعاً من الاستقرار.
وفي هذا الصدد قال :"بدأنا نلحظ تحسناً طفيفاً بفضل الحجر الصحي الذي بدأ يُعطي النتائج المرجوة ولهذا السبب يجب متابعة هذا الحجر واحترامه".
هذا وقال سالومون، نقلاً عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إن نسبة الوفيات في فرنسا ارتفعت بـ48 بالمئة "وهي نسبة عالية جدا" مقارنة مع العام الماضي خلال نفس الفترة من السنة.
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