التحقيق مع ملياردير صيني وصف الرئيس شي بأنه "مهرج"

ولم يذكر البيان المقتضب، الذي صدر الثلاثاء أي تفاصيل أخرى حول الاتهامات الموجهة لرن تشي تشيانغ، وهو أحد أقطاب الأعمال ولديه علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين الصينيين.

ويواجه تشيانغ، البالغ من العمر 69 عامًا، اتهاما بارتكاب "انتهاكات خطيرة" للقانون ولوائح الحزب الشيوعي، بحسب البيان.

وكان تشيانغ، وهو عضو في الحزب الشيوعي منذ فترة طويلة ورئيس سابق لشركة مملوكة للدولة، قد اختفى في منتصف مارس/آذار الماضي، وفقًا لمقربين منه.

وقالت وانغ ينغ، صديقة مقربة لتشيانغ، لشبكة CNN الأمريكية الشهر الماضي إنها "لم تتمكن من التواصل معه منذ 12 مارس".

وجاء إعلان الثلاثاء وهو أول اعتراف رسمي بأن السلطات تحتجز تشيانغ، بعد اختفاء الملياردير بعد أن زعم أنه كتب مقال لاذعة في أوائل مارس ينتقد فيها تعامل الرئيس الصيني مع فيروس "كورونا".

وفي المقال، انتقد تشيانغ الرئيس الصيني شي جين بينغ والحزب الشيوعي بسبب تعاملهم مع انتشار فيروس كورونا، و أشار بشكل غير مباشر إلى الرئيس بأنه "مهرج" متعطش للسلطة.